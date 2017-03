Dalla Spagna: Barcellona in pressing su Verratti

14 marzo 2017

L'uomo del mercato dell'estate 2017, sempre più probabilmente sarà lui, Marco Verratti. Il centrocampista di Pescara, che non ha mai giocato in Serie A essendo passato direttamente dalla B al Psg, piace a tutte le big d'Europa. Juventus e Inter farebbero carte false per riportarlo in Italia ma la concorrenza più temibile è quella del Barcellona. Da più parti designato come il successore ideale di Andrès Iniesta, l'azzurro piace moltissimo ai catalani che lo vorrebbero per rinnovare la qualità del loro centrocampo. La stampa spagnola non ha dubbi nel ribadire le intenzioni del club di sondare la fattibilità della trattativa. Il giocatore sembra un passo più lontano da Parigi dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions proprio per mano dei blaugrana. E sul suo malcontento in terra francese sono pronti a far leva in molti. A cominciare dal Barça.



Secondo il Mundo Deportivo, nonostante l'operazione sia onerosa oltre che complicata, la società catalana avrebbe puntato il mirino sul talento azzurro e Verratti rappresenterebbe anzi l'obiettivo principale del mercato estivo. Secondo la stampa spagnola, che definisce l'abruzzese "un sogno", non sarebbe impossibile strappare il gioiellino 24enne al Psg dopo le tante critiche ricevute e il conseguente fastidio del giocatore (soprattutto per l'accusa de L'Equipe secondo cui Verratti sarebbe andato in discoteca prima della clamorosa debacle del Camp Nou). Tra l'altro, Marco non ha mai nascosto di avere come idoli Xavi e Iniesta, simboli della mediana del Barcellona, e l'idea di giocare al Camp Nou non deve dispiacergli più di tanto. Così, visto il malessere parigino, l'azzurro avrebbe dato mandato al suo procuratore di ascoltare eventuali offerte. E a Barcellona tengono le antenne ben dritte, senza farsi spaventare dal costo del cartellino, non inferiore ai 70 milioni. E visto l'interesse di altri club come United, Chelsea e Real Madrid, il prezzo rischia seriamente di lievitare.