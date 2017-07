Dalla Spagna: Atletico-Simeone, accordo per il rinnovo

25 luglio 2017

Una storia quasi infinita quella tra Diego Pablo Simeone e l'Atletico Madrid. Dalla Spagna, infatti, rimbalza la notizia secondo cui l'allenatore argentino e il club avrebbero già trovato l'accordo per rinnovare il contratto del mister, in scadenza nel giugno 2018. Le parti potrebbero prolungare fino al 2019 (come vorrebbe l'allenatore) o fino al 2020 (come vorrebbe la società). Il Cholo è sulla panchina dei Colchoneros dal 2011.