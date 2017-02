Dall'Inghilterra: il West Ham pensa a Mancini

2 febbraio 2017

È bastato un video e qualche foto su Instagram. I risultati scarsi e la classifica deludente c'erano già. Si è aggiunto però un poker, quello rifilato proprio dal Manchester City allo Stadio Olimpico di Londra. Ed ecco che i tabloid inglesi hanno sparato in prima pagina Roberto Mancini . Motivo? Facile: è il candidato numero uno a succedere a Bilic sulla panchina del West Ham . Questa, almeno, la teoria del Mirror, che indica come possibile il ritorno in Premier League del tecnico italiano.

Negli ultimi giorni Roberto Mancini non ha fatto mistero di essere a Londra, in compagnia del figlio. Su Instagram si possono vedere le foto dei due a passeggio per la City. Poi il video, postato giovedì e riferito a mercoledì sera: Mancini sugli spalti dello Stadio Olimpico di Londra ad assistere a West Ham-Manchester City, finita 0-4. E allora sembra proprio che sia stata l'ex squadra allenata dal Mancio a riavvicinarlo alla Premier League. In realtà nei giorni scorsi Mancini ha postato altre foto da altri stadi, in quello che sembra essere un corso di aggiornamento continuo: ha assistito ad Arsenal-Watford e ancor prima a Psg-Monaco.



Il Mirror in prima pagina titola "Man Hunt", caccia all'uomo, giocando su Man-Mancini. Nel catenaccio il tabloid britannico spiega: "Il vincitore seriale Mancini in standby mentre Bilic lotta per risollevare i tristi Hammers". Una suggestione, probabilmente, provocata dai messaggi social dell'ex tecnico dell'Inter e dal momento negativo del West Ham, a metà classifica in Premier e nel mezzo di una stagione con poche pretese, dopo un avvio da incubo.