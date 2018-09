Dall'Australia: Pirlo può tornare in campo, contattato dall'Avondale

12/09/2018

Via la polvere dalle scarpette appese al chiodo, Andrea Pirlo potrebbe tornare in campo. E' questa l'indiscrezione che arriva dall'Australia dove l' Avondale , club di seconda divisione, avrebbe avviato i contatti con l'ex Juve e Milan. Il Maestro, ritiratosi dopo l'avventura al New York City , sarebbe stato chiamato per un contratto a "gettone" in vista di alcuni match chiave per gli australiani, il primo il prossimo 19 settembre.

Secondo quanto riportato da Fox Sports Australia infatti l'Avondale avrebbe già contattato l'ex numero 21 della Nazionale azzurra per proporre un accordo solo per alcuni match che potrebbero essere di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione. Il 19 settembre la prima sfida in programma, con il match sfida di coppa contro il Sydney valido per i quarti di finale. Dall'entourage del centrocampista 39enne non arrivano però conferme.



Non si tratterebbe del primo giocatore "a gettone" nel paese dei canguri dato che, nel 2015, Katsouranis venne contattato da l'Heidelberg United per giocare la sfida contro il Melbourne in coppa. Un tentativo ci fu anche per Arda Turan, ma l'Hume City non riuscì a portare in Australia il turco per motivi burocratici.