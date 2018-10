Dal Portogallo: il Real obbligò Ronaldo a pagare la Mayorga

10/10/2018

All'epoca della vicenda Cristiano Ronaldo aveva appena firmato un contratto milionario con il Real e il club era preoccupato per l'immagine. Ai merengues non piaceva che il portoghese fosse sotto i riflettori dei media durante la vacanza negli Usa. In quei giorni, peraltro, fu anche fotografato insieme a Paris Hilton. Nei mesi successivi alla famosa festa, spiega 'Correio da Manha', gli avvocati del Real e del giocatore si incontrarono più volte per concordare il modo migliore per 'risolvere' il caso che coinvolgeva l'attaccante e la modella. L'accordo venne raggiunto nel gennaio 2010 contro la volontà di Ronaldo, che ha sempre rifiutato l'idea di pagare per dimostrare la sua innocenza. Il quotidiano portoghese, che riporta un ampio resoconto sull'incontro a Lisbona tra Cristiano Ronaldo e i suoi legali, ritorna anche sulla presunta violenza sostenendo che dopo il rapporto sessuale, l'asso portoghese e la modella tornarono in discoteca e vi rimasero ancora per alcune ore. Questi particolari farebbero parte della strategia dei legali per smontare le accuse nei confronti di CR7.