Da Hazard a Morata, già tutti pazzi per il Sarri-ball

20/08/2018

MORATA: "CON CONTE SOLO PALLE LUNGHE, ORA DO IL MEGLIO"

La prima mezz'ora di Chelsea-Arsenal ha fatto vedere tutto il bello di quello che potrà essere il gioco di Sarri in Premier League, al netto dei problemi che ha avuto la linea difensiva. Morata è solo l'ultimo che si è espresso a favore dell'allenatore italiano, e conferma che durante l'estate non ha mai pensato di lasciare il Chelsea: "Non ho mai pensato di andare via da qui. In Spagna e in Italia ci sono persone che credono in me, sarebbe stato facile tornare lì. Ma io voglio cambiare le cose qui, non mi interessa se c'è qualcuno che mi attacca".



Sul nuovo modo di stare in campo del Chelsea, Morata nota le differenze tra la proposta calcistica di Sarri e quella di Antonio Conte: "Lo scorso anno la manovra si incentrava su palloni lunghi e sporchi per il centravanti e io dovevo proteggere dando le spalle alla porta. Quella non è la mia migliore qualità e ho faticato, ora invece con Sarri posso attaccare lo spazio, giocare con un solo tocco e buttarmi in area per i cross. In questo modo posso dare il meglio di me".