Ct Olanda, Van Gaal favorito. In lizza anche Seedorf. De Boer dice no

27 marzo 2017

17 partite alla guida della nazionale, solo 7 vittorie e altrettante sconfitte. L'ultima, fatale, quella per 2-0 con la Bulgaria. Una gestione davvero fallimentare, con la seconda media punti peggiore della storia del calcio olandese: 1,41 punti di media, un ruolino di marcia migliore solo di quello di Hiddink, subentrato a Van Gaal dopo il terzo posto ai Mondiali 2014 e che lasciò dopo 10 partite (4 vittorie, 5 sconfitte e 1,30 punti di media a partita). L'Olanda, nel gruppo A di qualificazione a Russia 2018, è solo quarta: Francia a 13, Svezia a 10, Bulgaria 9 e Olanda 7. Detto che il primo posto dei francesi sembra davvero inattaccabile, anche il secondo posto valido per i playoff sembra a serio rischio.



CACCIA AL NUOVO CT: I GIOCATORI RIVOGLIONO VAN GAAL

Dopo l'esperienza allo United sembrava si volesse ritirare, poi ha spiegato: "Mi prendo un anno sabbatico". Ma Louis Van Gaal è il primo nome sulla lista dei possibili nuovi ct della nazionale olandese. Il ricordo dell'ottimo Mondiale del 2014 è ancora vivo, il gradimento dei giocatori è palese. Georginio Wijnaldum, ad esempio, l'ha detto chiaro e tondo: "Con la Nazionale ha fatto cose fantastiche, ha lanciato un sacco di giovani. Lo conosciamo. Non so se potrà tornare, aspettiamo".



SEEDORF ALL'AMSTERDAM ARENA: MA PER UN PREMIO

Quello di Van Gaal non è l'unico nome al vaglio della federcalcio olandese. Che probabilmente si sta ancora mangiando le mani per la decisione del 2014 di affidare la panchina a Hiddink anziché a Ronald Koeman: l'attuale allenatore dell'Everton sarebbe il profilo ideale per la KNVB, ma è sotto contratto con l'Everton e non lascerebbe certo la conduzione del club a stagione in corso. Né un impegno part-time sarebbe adatto al momento della nazionale olandese. Ecco allora che spuntano due nomi di allenatori olandesi al momento liberi. Si tratta di Frank De Boer, svincolato dopo la fallimentare esperienza con l'Inter, ma in serata De Boer ha detto no. Poi c'è Clarence Seedorf che tra l'altro, sarà all'Amsterdam Arena: prima del match con l'Italia gli verrà consegnato un riconoscimento davanti al pubblico olandese. Che sia l'occasione buona per stringere i primi contatti con la Federazione?



Il "casting" verrà comunque indetto dopo l'amichevole con l'Italia. Dalla federcalcio olandese filtra che non verrà scartata alcuna pista, anche quella che porta ad allenatori stranieri.