Crouch, rivelazioni hot: "A Liverpool ci provai con la moglie di Xabi Alonso"

10/09/2018

Una carriera ricca di esperienze e tanti aneddoti da raccontare. Anche hot. Peter Crouch , attaccante in forza allo Stoke City ma dal passato illustre tra Tottenham e Liverpool , ha raccolto diversi episodi curiosi nella sua autobiografia "How to be a Footballer". Il classe '81 ha svelato: "Nel 2005 a Liverpool ci provai con la moglie di Xabi Alonso, ma non sapevo fosse lei". Poi ha aggiunto: "Ronaldo? Nudo, davanti allo specchio, ripeteva di essere il più bello".

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Daily Mail l'inglese ha raccontato di una gaffe fatta al suo arrivo al Liverpool nel 2005. Passato ai Reds dal Southampton, Crouch risiedeva al Hope Street Hotel dove una bella ragazza alla reception lo aveva colpito: "Alla reception c'era una ragazza bellissima, tanto che io quasi non credevo che continuava a guardarmi e sorridermi. Ho poi raccontato tutto ad alcuni dei miei compagni durante l'allenamento: 'E' davvero molto bella, credo che se ci provassi lei ci starebbe'. Raccontai come quella ragazza avesse capelli scuri e sembrasse quasi spagnola. E fu così che scoprii poi che era la moglie di Xabi Alonso (Nagore Aramburu, ndr). In effetti era spagnola e lavorava come receptionist per far pratica con l'inglese. Fu imbarazzante per me, ma sia lei che Xabi la presero bene una volta spiegato che non sapevo affatto del loro legame".



Tra i tanti aneddoti, spazio anche uno riguardante Cristiano Ronaldo, giocatore col quale però Crouch non ha mai giocato. A raccontargli del portoghese, però, ci ha pensato Rio Ferdinand, compagno allo United di CR7 e di Nazionale della torre inglese: "Rio ci diceva che Cristiano Ronaldo si guardava nudo davanti allo specchio passandosi una mano tra i capelli dicendo: 'Wow, sono così bello...'. Messi? A chi gli diceva che era più forte di lui rispondeva: 'Ah si, ma Messi non mi somiglia...'".