Crouch da record: 51 gol di testa in Premier League

10 ottobre 2017

"Conquistare qualsiasi primato è una bella sensazione, in Premier League poi è ancora più bello", ha commentato Crouch. Famoso, oltre che per i suoi colpi di testa, anche per la "Robot dance", particolare esultanza con cui ha festeggiato per diversi anni le sue reti. L'attaccante inglese, con i suoi 201 cm di altezza, ha fatto dell'area di rigore la sua casa in campo. Sembrano essere però sempre meno i giocatori con queste caratteristiche: "I centravanti dovrebbero stare sempre in area, pronti a ricevere palla. Ho sempre giocato le mie partite in questo modo e non cambierà mai. Vedo attaccanti che stanno spesso fuori dall’area di rigore, questo mi colpisce. Solo io non posso farne a meno".



IL TWEET DEL GUINNESS WORLD RECORDS

Heads up! Most football @premierleague headed goals: @petercrouch has claimed a place in the new #GWR2018 book https://t.co/rVbmaKltDf — GuinnessWorldRecords (@GWR) 10 ottobre 2017