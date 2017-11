Cristiano Ronaldo: "Voglio 7 figli e 7 Palloni d'oro"

16 novembre 2017

Il 12 novembre CR7 e la compagna Georgina Rodriguez hanno dato il benvenuto a una bambina, Alana Martina, la prima insieme. Il portoghese era già padre di Cristiano Jr, Mateo ed Eva, tutti figli avuti in precedenza da madre surrogata. "In casa c'è un po' più di disordine e anche un po' più di rumore - dice l'attaccante del Real Madrid -, ma lo adoro, sono davvero felice di essere al centro di tutto questo. Questi bambini li ho voluti, per me una vita senza bambini non ha senso. Ho la fortuna di averne quattro. Quando invecchi diventano un sostegno".



Il portoghese non parla solo di vita privata ma anche di calcio e commenta così il solo gol segnato, per ora, in Liga: "Non è colpa mia se la palla non vuole entrare in porta, ma io mi alleno sempre nello stesso modo. Le cose cambieranno, non sono preoccupato, le gente lo è di più. Sono calmo, tranquillo, sereno. Due anni fa capitò lo stesso, l'anno scorso pure e quest'anno ricomincia...".



In Champions, arrivando secondo nei gironi, il Real potrebbe incontrare il Psg di Neymar agli ottavi: "Non sarebbe un problema, io non ho paura del Psg. I campioni in carica siamo noi. E per due anni di fila. Bisogna rispettarlo. Credo che abbiamo dimostrato che quando bisogna essere pronti, lo siamo. Certo, preferiamo arrivare in testa al girone, ma l'importante è innanzitutto qualificarsi".