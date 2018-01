Cristiano Ronaldo: " Il mio 2017 incredibile"

2 gennaio 2018

"Sono stato benedetto dal talento e ho lavorato tantissimo per tirare fuori il meglio di me stesso". E' questo il segreto del successo di Cristiano Ronaldo che ad As ripercorre il suo 2017, definito da lui stesso "un anno incredibile". Cinque i titoli con il Real Madrid, il quinto Pallone d'Oro e il premio Uefa come miglior giocatore dell'anno. Anche CR7 si stupisce: "Una sensazione pazzesca vedere quello che ho fatto".

Il portoghese riavvolge il nastro del 2017, un anno storico per lui, perchè con i gol a Cardiff contro la Juventus, Cristiano Ronaldo è diventato anche il primo giocatore a segnare in tre finali di Champions: "Incredibile vedere quello che ho fatto da quando ho cominciato a dare calci ad un pallone per le strade di Madera". CR7 però vuole condividere il suo successo con chi gli è stato vicino: "I miei allenatori, i miei compagni di squadra, quelli che hanno creduto in me quando ero solo un ragazzo pieno di sogni. Non ci sarei riuscito senza la collaborazione di tante persone che mi hanno aiutato professionalmente".