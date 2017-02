Cristiano Ronaldo, debutto da attore: con Angelina Jolie

18 febbraio 2017

Non ha mai nascosto il suo desiderio di cimentarsi con cinema e televisione una volta appesi gli scarpini al chiodo, ma Cristiano Ronaldo anticipa i tempi ed è pronto a fare il suo debutto come attore. Il campione del Real Madrid parteciperà a una serie tv turca che ha come protagonista una famiglia siriana in fuga dalla guerra civile. Al suo fianco la diva di Hollywood Angelina Jolie. Le riprese inizieranno ad aprile.