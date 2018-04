CR7 sarà di nuovo papà: aspetta due gemelli da Georgina Rodriguez

30 maggio 2017

Tra cinque mesi Cristiano Ronaldo sarà di nuovo papà . Lo ha rivelato "Chi", pubblicando le immagini esclusive di CR7 in Corsica con la fidanzata Georgina Rodriguez, giunta al quarto mese di gravidanza. Cristiano e Georgina sono legati da qualche mese e, secondo quanto riporta il settimanale, la coppia aspetterebbe due gemelli . La loro breve vacanza precede di qualche giorno la finale di Champions League che sabato opporrà il Real Madrid alla Juventus.

In Corsica con la coppia c'era anche il primogenito del calciatore, il piccolo Cristiano jr, che Ronaldo ha cresciuto da solo senza voler rivelare il nome della madre. Secondo "Chi", le prime voci di una sua nuova paternità si inseguivano da quando Ronaldo ha pubblicato su Instagram una foto con Georgina in cui entrambi accarezzavano il pancino della ragazza. La mamma del fuoriclasse aveva smentito le voci di un bimbo in arrivo, ma ora "Chi" conferma tutto e lo documenta con un ampio servizio fotografico.