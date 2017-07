CR7 dal giudice per 90': "Se non mi chiamassi Ronaldo, non sarei qui" Il portoghese ha deposto in Tribunale per tasse evase (14,7 milioni). "Mai evaso le tasse. Tutti dobbiamo pagarle in base al reddito"

31 luglio 2017

C'era grande attesa in Spagna per la deposizione di Cristiano Ronaldo, imputato per una presunta evasione fiscale. Il fuoriclasse portoghese si è presentato poco prima di mezzogiorno dal giudice istruttore del Tribunale di Pozuelo de Alarcon, alla periferia di Madrid, per essere interrogato. Secondo la Procura spagnola, CR7 avrebbe nascosto al Fisco spagnolo 14,7 milioni di euro. Ronaldo è stato 90 minuti dinanzi al Giudice. A metà pomeriggio ha diramato un suo comunicato: "Mai avuta intenzione di evadere le tasse"

Il fuoriclasse del Real Madrid ha risposto alle accuse che gli sono state mosse. Se dovesse essere rinviato a giudizio, Ronaldo rischia una condanna fra i 21 mesi e 7 anni di carcere. Ronaldo è giunto a bordo di una auto con i vetri oscurati che si è infilata direttamente nel parcheggio sotterraneo del tribunale bypassando quindi i tanti giornalisti, fotografi e operatori presenti all'esterno.

Al termine della sua testimonianza era prevista una dichiarazione di Ronaldo alla stampa. Invece CR7 se n'è andato senza parlare coi giornalisti. Poi la precisazione: nel tardo pomeriggio, ci sarà un comunicato che verrà diffuso dai suoi legali, per la precisione dall'agenzia Gestifute che gestisce i diritti di CR7.



Poi sono trapelate alcune indiscrezioni sulla sua deposizione. "Se non mi chiamassi Cristiano Ronaldo non sarei qui". E' delle frasi pronunciate da Cristiano Ronaldo dinanzi ai giudici del Tribunale di Pozuelo de Alarcon, alla periferia di Madrid. L'interrogatorio - come riferisce Marca - è durato circa 90 minuti, con il giocatore che ha provato a dare spiegazioni sulla gestione dei suoi conti correnti. Nel corso della deposizione il giudice in diverse occasioni avrebbe chiesto l'intervento di un interprete di fronte ad un Ronaldo che non riusciva ad esprimersi con chiarezza. Ma sempre secondo quanto filtra, CR7 avrebbe replicato in modo stizzito: "No, parlo io. Se non mi fossi chiamato così, oggi non sarei seduto qui".

IL COMUNICATO DI CR7 "Non ho mai nascosto niente e non ho mai avuto intenzione di evadere le tasse". Così in un comunicato Cristiano Ronaldo ribadisce la sua posizione nei confronti del fisco spagnolo che lo accusa di una evasione di circa 14.7 milioni di euro. L'asso portoghese e' stato interrogato oggi dai giudici del Tribunale di Pozuelo de Alarcon, alla periferia di Madrid. "L'agenzia delle entrate spagnola conosce nel dettaglio tutte le mie entrate, perché abbiamo consegnato tutto", ha aggiunto come riporta As. "Ho sempre effettuato la dichiarazione perché penso che tutti dobbiamo pagare le tasse in base al nostro reddito", ha detto Ronaldo. "Quando ho firmato per il Real Madrid non ho creato alcuna struttura speciale per gestire i miei diritti di immagine, ma ho mantenuto quella di quando ero in Inghilterra", ha spiegato. Una struttura "consigliata dai legali inglesi e che in Inghilterra è legale e legittima". "Ora è il momento di far funzionare la giustizia, credo in esso e spero che ci sarà una decisione giusta", conclude Ronaldo nel comunicato.

