CR7 conferma su Facebook: "Ho avuto due gemelli"

29 giugno 2017

Cristiano Ronaldo ha confermato su Facebook di aver avuto due gemelli da una madre surrogata e di aver giocato la Confederations Cup nonostante la nascita dei bambini. Eliminato con il suo Portogallo in semifinale dal Cile, CR7 è pronto ad abbracciare i nuovi arrivati. "Sono stato a disposizione della Nazionale pur sapendo che i miei due figli erano nati - il suo post - Sono felice di poter finalmente stare con i miei figli per la prima volta".

La notizia circolava già da settimane, ma ora è stato lo stesso Cristiano a darne l'ufficialità. La famiglia Ronaldo si allarga e, dopo la nascita 7 anni fa di Cristianinho (sempre tramite madre surrogata), sono arrivati due bei gemelli (Eva e Mateo i nomi secondo il canale portoghese SIC). Ma non è finita qui, perché la fidanzata Georgina è incinta di cinque mesi. Quindi CR7 è pronto a fare poker (come i Palloni d'oro conquistati in carriera), se non addirittura pokerissimo nel caso dovessero arrivare altri due gemelli.