Coutinho al Barcellona? Il Liverpool vuole fare causa alla Nike

1 gennaio 2018

L'improvvida anticipazione della Nike, smascherata dai social, sulla messa in vendita della maglia del Barcellona con il nome di Philippe Coutinho , ha fatto infuriare il Liverpool . Secondo quanto riportato dal Telegraph e dal Sun, il club inglese denuncerà la famosa azeinda americana e richiederà un compenso "astronomico" per la gaffe.

Inoltre, Jurgen Klopp sarebbe molto arrabbiato per quello che è successo e stanco di queste continue speculazioni su uno dei giocatori più importanti della sua squadra. Per questo motivo, il Liverpool farà causa al marchio che veste il Barcellona per il suo errore.