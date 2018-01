Coutinho al Barça, il Liverpool risarcisce i tifosi

7 gennaio 2018

I tifosi del Liverpool dovranno portare la maglia numero 10 di Coutinho (esclusivamente quella di quest'anno) in uno degli store ufficiali del club. In questo modo riceveranno, via mail, un buono acquisto da 50 sterline che potranno riutilizzare in tutti i negozi ufficiali del Liverpool nel Regno Unito e in Irlanda dal 13 gennaio al 31 maggio 2018. Un gesto per lenire il dolore dei tanti tifosi rimasti delusi da una cessione che era ormai diventata inevitabile, visto che il calciatore era dalla scorsa estate che spingeva in direzione Catalogna e davanti a 160 milioni di euro è davvero complicato voltarsi dall'altra parte e dire no. Anche per un club come il Liverpool che non ha problemi economici, come testimoniato dagli 85 milioni di euro investiti qualche giorno fa per il difensore olandese van Dijk.