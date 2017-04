Courtois, infortunio durante le riprese di uno spot tv

17 aprile 2017

Thibaut Courtois ha saltato il match contro il Manchester United per un infortunio. Fin qui nulla di strano. La curiosità sta nel come il portierone del Chelsea è andato ko. Secondo le prime indiscrezioni il belga si è procurato una distorsione alla caviglia mentre era impegnato nelle riprese di uno spot pubblicitario.



Courtois, insieme ai suoi compagni Ake, Matic, Begovic e Alonso, martedì era sul set di un promo Nba per il mercato cinese. Il portiere sarebbe ricaduto male dopo un salto e ora è a rischio anche per semifinale di FA Cup contro il Tottenahm in programma sabato. Infortunio che sicuramente non ha fatto piacere al perfezionista Conte.