Costa d'Avorio, risolto il mistero Yaya Touré: assente per motivi familiari

21 marzo 2018

Allarme rientrato per la Costa d'Avorio, per qualche ora in ansia per Yaya Touré. Convocato dal ct Kamara in vista delle amichevoli con Togo (24 marzo) e Moldavia (27 marzo), il centrocampista - in un primo momento senza informare nessuno - non si è presentato nel ritiro della sua Nazionale. Come riferito dalla Bbc, però, il giocatore si è poi messo in contatto con la federazione spiegando che alla base della sua assenza ci sono motivi familiari.