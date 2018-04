Cork City, stadio devastato dall'uragano Ophelia

17 ottobre 2017

Uno stadio devastato e una città in ginocchio. Sono questi gli effetti del drammatico passaggio dell'uragano Ophelia sull'Irlanda. L'impianto del Cork City, il Turner Cross, è stato fatto letteralmente a pezzi, la tribuna è stata distrutta e, ovviamente, il decisivo match di campionato contro il Derry City è a questo punto a forte rischio rinvio.



La Derrynane Stand è stata la tribuna più colpita, con il vento che ha demolito il tetto e divelto alcuni dei pali in ferro che la sostenevano, rendendo l'intero stadio inagibile. Il Cork, primo in classifica con sei punti di vantaggio a tre gare dal termine, avrebbe potuto vincere il titolo proprio contro il Derry City, ma la festa dovrà per forza di cose essere rinviata a meno che la federazione irlandese non decida di dare comunque l'agibilità allo stadio per far disputare regolarmente l'incontro.