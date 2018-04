Coppa Sudamericana: trionfa l'Independiente

14 dicembre 2017

Più che per lo spettacolo in campo, questa finale di ritorno passerà alla storia per gli episodi di violenza che l'hanno caratterizzata. Alla vigilia 40 tifosi brasiliani sono stati arrestati per aver intonato cori d'insulti, sparato fuochi d'artificio e tirato bombe carta per disturbare il sonno dei calciatori dell'Independiente. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire, e hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni per riportare l'ordine. Nel bilancio anche diversi contusi e feriti.



Ma non è finita qui, perché prima del match fuori dallo stadio, i tifosi argentini sono stati accolti con lanci di petardi, sassi e altri oggetti verso i bus con cui raggiungevano lo stadio. Disagi anche all'interno del Maracanã, dove un tifoso è atterrato con il paracadute (!) e dove sono entrati diverse persone senza biglietto. Il Flamengo rischia una dura sanzione da parte della confederazione sudamericana.