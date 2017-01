Coppa di Lega: Thiago Silva trascina il Psg in semifinale

11 gennaio 2017

Al Parco dei Principi il primo tempo è un monologo del Psg. La prima occasione arriva all'8' con un tiro a giro di Di Maria respinto col corpo sulla linea da Balliu. Cavani spedisce poi a lato di testa un perfetto cross di Nkunku. Al 13' Di Maria, direttamente da angolo, colpisce il palo con una traiettoria insidiosa. Al 17' sale in cattedra Oberhauser che, con una parata miracolosa, salva la porta del Metz sulla spaccata da due passi di Cavani. Il portiere ospite, però, non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Thiago Silva che, al 27', porta in vantaggio il Psg mettendo dentro l'angolo di Di Maria. Gli uomini di Emery proseguono nel forcing e al 35' il Matador controlla in area un pallone ma allarga troppo la mira. Nel finale di frazione Ikone serve in area Nkunku ma il suo tiro viene respinto dall'ottimo Oberhauser. Il portierone del Metz è decisivo anche a inizio ripresa su una conclusione strozzata di Ikone. Il Psg è tutto proiettato nella metà campo ospite e sfiora il raddoppio con Cavani, che spedisce alto di testa da pochi passi, e con Di Maria che conclude in rete trovando però la respinta decisiva di Signorino. Al 72' arriva il meritato raddoppio dei campioni di Francia e a siglarlo è ancora Thiago Silva con un altro colpo di testa su corner di Di Maria. Il Metz non oppone resistenza e il Psg può festeggiare l'accesso alle semifinali di Coppa di Lega.



Bordeaux-Guingamp 3-2

Grande spettacolo e 5 gol allo stadio Matmut Atlantique. A passare in vantaggio dopo appena 13 minuti è il Guingamp con un colpo di testa vincente di Privat su azione d'angolo. Il Bordeaux pareggia i conti 4 minuti più tardi con un sinistro di Kamano deviato all'ultimo da un difensore ospite. Sul finale della prima frazione i padroni di casa raddoppiano con un'incornata di Laborde su punizione di Vada. Nella ripresa il Bordeaux cala il tris ancora con Laborde che deve solo appoggiare in rete un pallone vagante in area. Avanti di due reti, la squadra di Gourvennec si rilassa e subisce il 3-2 all'88', siglato da Benezet. E' l'ultima emozione del match: il Bordeaux vola in semifinale, Guingamp eliminato.