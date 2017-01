Coppa di Lega: Psg in finale, poker al Bordeaux

24 gennaio 2017

Dopo soli 19 minuti Di Maria porta in vantaggio il Psg con un sinistro che trafigge Prior sul suo palo. Matuidi si fa poi ipnotizzare dal portiere del Bordeaux dopo essersi infilato in area. I Girondini pareggiano i conti al 32' con Rolan che riceve un assist preciso da Kamano (scattato in posizione dubbia) e piazza la sfera in fondo al sacco a porta vuota. A inizio ripresa Cavani raddoppia spedendo in porta il passaggio filtrante di Lucas. Il Matador firma la doppietta personale al 74' con una zampata sotto porta dopo un colpo di testa di Rabiot. Per l'ex attaccante del Napoli si tratta del gol numero 28 in stagione. La festa dei parigini è completa all'81' quando Di Maria mette dentro in diagonale il definitivo 4-1. Il Psg si aggiudica dunque il primo pass per la finale di Lione del prossimo 1 aprile e attende di scoprire quale sarà la sua avversaria tra Monaco e Nancy.