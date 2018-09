Coppa di Lega inglese: United fuori ai rigori con il Derby County

25/09/2018

Un'altra delusione per lo United. A Old Trafford la squadra di Mourinho, con Pogba spettatore in tribuna, cede ai rigori al Derby County dell'ex Chelsea Frank Lampard nella Coppa di Lega inglese e viene eliminata al terzo turno. United avanti con Mata dopo 3', pareggio di Wilson al 59', il portiere Romero si fa espellere. Marriott firma il sorpasso poi Fellaini nel recupero fa il 2-2. Alla lotteria dal dischetto errore decisivo di Phil Jones.