Coppa di Lega inglese, ko indolore per il Manchester United: è in finale

26 gennaio 2017

Dopo 17 risultati utili consecutivi il Manchester United va al tappeto! E' però una sconfitta indolore perchè il 2-1 sul campo dell'Hull City non è sufficiente ai Tigers per ribaltare il 2-0 patito nella semifinale di andata ad Old Trafford e così sono i Red Devils di Josè Mourinho, nel giorno del suo 54° compleanno, ad andare in finale di Coppa di Lega contro il Southampton, gara che si disputerà a Wembley il prossimo 26 febbraio. La gara si sblocca al 35' e sono i padroni di casa a passare con un calcio di rigore di Huddlestone per fallo causato da Rojo. In avvio di ripresa, al 66', il Manchester United pareggia con Pogba che insacca col destro da dentro l'area e timbra la sua settima rete stagionale. A cavallo della mezz'ora lo United sfiora il 2-1 con Rojo che colpisce il palo, poi al 79' è Niasse per l'Hull a centrare la traversa. L'attaccante dei Tigers all'85' realizza il 2-1 su assist di Myler, gol che vale la partita ma non basta per riaprire il discorso per la finale. Passa quindi il Manchester United che, nonostante abbia perso per la prima volta dallo scorso ottobre, centra la nona finale di Coppa di Lega, la prima dal 2010 quando vinse 2-1 contro l'Aston Villa.