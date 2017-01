Coppa di Lega: il Southampton sgambetta il Liverpool

11 gennaio 2017

Si fa in salita la strada verso la finale di Coppa di Lega per il Liverpool. I Reds di Klopp perdono infatti 1-0 al Saint Mary's contro il Southampton nell'andata delle semifinali e ora dovranno fare di tutto per ribaltare la gara il 25 gennaio ad Anfield Road: decisivo il gol di Redmond al 20'. Gara sottotono per il Liverpool che ritrova Coutinho nel finale ma rischia più volte di incassare la rete del raddoppio.

Serataccia per il Liverpool che non segna per la seconda gara consecutiva (dopo lo 0-0 col Plymouth Argyla in FA Cup) e perde 1-0 in casa del Southampton nell'andata delle semifinali di Coppa di Lega. La prima chance è per i Reds al 18' ma Forster è super sul missile di Firmino. Scampato il pericolo i Saints si buttano in avanti e, dopo aver sfiorato il vantaggio al 19', trovano l'1-0 al 20' con Redmond che riceve l'assist di Rodriguez, approfitta di una dormita di Lovren e trafigge Karius. Prima dell'intervallo il Southampton sfiora il raddoppio ancora con Redmond ma stavolta Karius è perfetto e respinge.



Nella ripresa Klopp inserisce Coutinho, al rientro dopo l'infortunio, ma il Liverpool resta molto prevedibile e al 65' il Southampton a divorarsi il 2-0 in contropiede con Cedric Soares. Nel finale, all'85', i Saints colpiscono anche una traversa ancora con Redmond, il cui pallonetto a porta vuota viene sfiorato da Lovren e mandato sul montante. Mercoledì 25 gennaio le due squadre si ritroveranno ad Anfield Road per il match di ritorno: in palio un posto in finale.