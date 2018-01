Coppa di Lega, Aguero salva il City: 2-1 al 92’

9 gennaio 2018

Nell’undici titolare scelto da Guardiola trovano spazio il portiere di coppa, Bravo, il giovanissimo Zinchenko e Stering, schierato nell’insolita posizione di attaccante centrale. Poggia invece, tutto sulle spalle di Bobby Reid, già 12 gol in Championship (l’equivalente della Serie B italiana), il peso dell’attacco del Bristol City. E’, ovviamente, il Manchester City a fare la partita, ma la squadra guidata in panchina da Lee Johnson, sostenuta da almeno 7mila tifosi all’Ethiad, dimostra di non essere giunta per caso alle semifinali di League Cup, mettendo in campo grande organizzazione e coraggio. Tra le file dei citizens è soprattutto il duo Sanè-De Bruyne a produrre le principali sortite offensive che però si concludono in un nulla di fatto complice la scarsa precisione e lucidità negli ultimi metri. Il Bristol è più che mai vivo. A darne una prova è Pack che dalla distanza impegna Bravo (33’). Poi, nel finale, è da un pasticcio della coppa difensiva del City che scaturisce il vantaggio a sorpresa degli ospiti. Brownhill ruba palla a Mangala e serve Reid che in area di rigore viene atterrato colpevolmente da Stones. Dagli undici metri è lo stesso attaccante a trasformare il sogno in realtà: Bristol in vantaggio (44’). La reazione del Manchester City è affidata a Sterling che va ad un passo dall’immediato pareggio, ma sulla linea Flint salva il clamoroso parziale all’intervallo.



A rimettere le cose a posto ci pensa il solito Kevin De Bruyne ad inizio ripresa. E’ il tuttocampista belga ad avviare e a concludere un’azione che in tre passaggi ristabilisce la parità nel punteggio: 1-1 (55’). Micidiale, nell’occasione, la percussione centrale di De Bruyne che poi va a scagliare un destro di rara potenza alle spalle dell’incolpevole Fielding. E’ l’episodio che cambia la partita con City che finalmente alza i ritmi ed il Bristol che invece abbassa pericolosamente il proprio baricentro. Prima Mangala (59’), poi Sterling (68’) e Sanè (69’) sfiorano il raddoppio. Dopo la terza occasione fallita, Guardiola sceglie di mandare in campo Aguero per Tourè lanciando un chiaro messaggio ai suoi. L’ingresso dell’attaccante argentino sembra non sortire gli effetti sperati con il Bristol che ritrova ordine e compattezza dopo il momento di sbandamento. Per gli ospiti sembra fatta poi, in pieno recupero, è proprio l’attaccante argentino a trovare di testa il gol (al 92') che consente al team di Guardiola di avvicinare la finale.