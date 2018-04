Coppa di Germania: Dortmund in trionfo, Eintracht battuto 2-1

27 maggio 2017

In un Olympiastadion di Berlino tutto esaurito, a partire decisamente meglio sono gli uomini di Tuchel. Al minuto 8, i gialloneri sono già avanti: Piszczek, sulla sinistra, serve Dembele, che entra in area, mette a sedere Vallejo con una finta e fa partire un bolide mancino che finisce sotto la traversa. Al 16', il Borussia è già nuovamente in avanti: è Reus ad andare vicino al raddoppio, ma è miracoloso Hradecky a distendersi sulla sua sinistra, evitando il tracollo. Alla mezz'ora, però, arriva la risposta dell'Eintracht: Gacinovic parte in contropiede e serve sul filo del fuorigioco Rebic. Il croato, in prestito dalla Fiorentina, controlla e, di destro, batte sul secondo palo Burki. Il Francoforte ha addirittura una clamorosa chance per completare la rimonta, ma Seferovic colpisce il palo alla sinistra dell'estremo difensore del Dortmund.



All'intervallo, Tuchel effettua un doppio cambio: dentro Gonzalo Castro e Pulisic, fuori Schmelzer e Reus. La prima, grandissima occasione nella ripresa, arriva proprio in favore del Dortmund: assist con il cucchiaio di Dembele e rovesciata di Kagawa. Sulla linea, Fabian respinge di destro, realizzando un clamoroso auto-palo che porta il Borussia ad un passo dal secondo vantaggio. Al minuto 66, però, arriva la svolta: Pulisic dialoga con Guerreiro ed entra in area, ma Hradecky frana addosso al gioiellino 18enne. Aytekin non può non concedere il calcio di rigore. Dal dischetto, Aubameyang batte il portiere dell'Eintracht con un morbido cucchiaio che riporta avanti il Dortmund. Il Francoforte prova a reagire, ma l'unica occasione è per Seferovic. Il suo destro al volo al 76', però, finisce docile tra le mani di Burki. Ad andare vicino al 3-1 è ancora Aubameyang, che spreca due ottime chance nel finale: prima l'incrocio dei pali colpito di destro dopo un contropiede, poi un colpo di testa su assist di Guerreiro che finisce vicino al palo alla destra di Hradecky. Gli uomini di Kovac si riversano in avanti, ma non riescono a trovare il 2-2. Dopo quattro minuti di recupero, parte la festa del Dortmund: è la quarta Coppa di Germania della sua storia. Per il secondo anno di fila, la Supercoppa opporrà i gialloneri al Bayern Monaco. Per Aubameyang il modo migliore per congedarsi dal club e dai tifosi.