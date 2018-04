Coppa di Francia: trionfa il Psg, decide un'autorete all'ultimo respiro

27 maggio 2017

Parte forte il Psg allo Stade de France con la squadra di Emery che schiaccia l'Angers nella propria metà campo in un match fisico e tosto in cui non mancano contatti al limite del giallo. Il gioco è spezzettato e lo spettacolo stenta a decollare ma sono i parigini ad andare vicino al gol dopo 10 minuti con la conclusione ravvicinata di Matuidi che trova la pronta opposizione di Letellier. Cinque minuti più tardi l'estremo difensore bianconero si ripete su Edinson Cavani con un'altra uscita bassa che neutralizza la conclusione (debole) dell'uruguaiano. Il Psg continua a macinare gioco e mette nuovamente paura all'Angers al 24esimo minuto quando, ancora Cavani, viene anticipato all'ultimo secondo da un intervento miracoloso di un difensore che spedisce il pallone contro il palo. La risposta della squadra di Moulin viene affidata al piede di Pepe, che sugli sviluppi di un calcio da fermo, lascia partire un missile che si stampa sul montante. Un primo tempo caldissimo e nervoso si chiude a reti bianche.



Il canovaccio tattico della sfida non cambia nella ripresa: il Psg continua a fare la partita senza però riuscire ad essere cattivo sotto porta. Come in occasione del tentativo di Matuidi, dopo 10 minuti del secondo tempo, quando l'attento Letellier è bravissimo a smanacciare in corner il tentativo in acrobazia del centrocampista transalpino. Allo Stade de France si gioca ad una porta sola con l'Angers tutto rintanato nella propria metà campo ad erigere le barricate davanti alla porta di Letellier. La squadra di Emery perde lucidità e fiducia con lo scorrere dei minuti ed abbassa pericolosamente il proprio baricentro nonostante un potenziale offensivo impressionante, ulteriormente impreziosito dall'ingresso di Pastore. L’Angers prova a colpire in contropiede ma i tentativi offensivi sono per lo più sterili. La più clamorosa palla gol del match capita ancora sui piedi di Cavani a 5 minuti dalla fine: l’ex Napoli, lanciato in campo aperto, calcia d’esterno a tu per tu con Letellier e la palla si spegne sul fondo lambendo il palo. Quando il match sembrava destinato ai tempi supplementari, ecco l’episodio chiave: il Psg batte un corner in pieno recupero e lo sfortunatissimo Issa Cissokho, nel tentativo di respingere, spedisce il pallone di testa alle spalle dell'incolpevole portiere e fa 1-0. Il match si chiude qui, con il Psg che può festeggiare la sua 11esima Coppa di Francia, la terza consecutiva. Il brasiliano Maxwell, capitano per l’occasione, saluta il calcio giocato alzando un trofeo al cielo.