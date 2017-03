Coppa di Francia: Psg ai quarti, il Monaco fa festa ai supplementari

1 marzo 2017

Ampio turnover per Unai Emery che, su un campo reso quasi impraticabile dalla pioggia, schiera il tridente composto da Goncalo Guedes, Augustin e Draxler lasciando in panchina Lucas, Pastore e Cavani. Il primo squillo è dei campioni in carica con una deviazione sotto porta di Augustin respinta con un miracolo da Desmas. Al 29' Goncalo Guedes spara alto un pallone servito da Maxwell. Il Niort si chiude bene e riesce ad andare negli spogliatoi senza subire reti. Nel secondo tempo è ancora Augustin il più attivo ma il suo tiro è facile preda di Desmas. Emery inserisce Cavani e Pastore ed è proprio l'argentino a portare in vantaggio il Paris con una deviazione sotto porta su punizione di Nkunku. Al 94' arriva il definitivo raddoppio siglato dal Matador su assist del Flaco. Il Psg approda così senza grossi patemi ai quarti di finale della Coppa di Francia.



Al Velodrome il Monaco parte forte e dopo 7 minuti Bakayoko va ad un passo dal gol con una girata centrale di testa. Il Marsiglia risponde all'11' con una conclusione di Lopez parata da De Sanctis. Al 19' gli ospiti trovano il vantaggio con l'autorete di Pelé che, nel tentativo di respingere la punizione di Joao Moutinho, infila la sfera nella sua porta con un intervento goffo. A pareggiare i conti ci pensa l'ex West Ham Payet con un bel sinistro in acrobazia su cross di Thauvin. La squadra del Principato raddoppio al 66' con un tocco di Mbappe sul cross di Mendy ma viene recuperata ancora una volta all'84' da Cabella che deve solo appoggiare in rete il passaggio di Sakai. Si va così ai supplementari: al 104' Mendy fa gioire gli ospiti infilando a porta vuota il servizio di uno straripante Mbappé. L'Olympique non si dà per vinto e Cabella al 111' approfitta di una dormita della difesa ospite per siglare il 3-3. Quando ormai il match sembrava indirizzato verso i rigori arriva il 4-3 del Monaco firmato da Lemar con un sinistro su cross di Mendy. Per gli uomini di Jardim è grande festa, il Marsiglia si arrende.



Passano il turno anche l'Avranches che vince 2-1 contro lo Strasburgo in casa e il Guingamp che si impone 2-1 sul campo del Quevilly Rouen.