Coppa di Francia: Monaco in semifinale, Lille piegato

4 aprile 2017

Prosegue nella sua incredibile stagione il Monaco che archivia la sconfitta nella finale di Coppa di Lega col Paris St. Germain superando in casa al Louis II il Lille per 2-1 nei quarti di Coppa di Francia. La squadra di Leandro Jardim, attesa dai quarti di Champions League col Borussia Dortmund, centra la vittoria numero 35 in stagione in tutte le competizioni, più di tutti nei 5 principali campionati in Europa. Con le stelle Mbappè, Bernardo Silva e Falcao in panchina, il trascinatore è Valere Germain, autore della doppietta decisiva: al 35' fa 1-0 scavalcando un avversario e realizzando con un gran destro da appena dentro l'area; il raddoppio al 45', prima dell'intervallo, con un destro sotto misura su assist di Cardona sfruttando uno svarione difensivo del Lille. Soltanto al 93' arriva la rete della bandiera degli ospiti firmata da El Ghazi, olandese arrivato a gennaio dall'Ajax. Nell'altro quarto di finale della serata il Guingamp vince 1-0 sul campo del Frejus grazie al gol di Mendy al 50'.