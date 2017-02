Coppa di Francia: batticuore Marsiglia, Lione steso ai supplementari

31 gennaio 2017

Il Marsiglia batte 2-1 il Lione e approda agli ottavi di finale di Coppa di Francia al termine di una partita vibrante. La squadra di Rudi Garcia sblocca il risultato al 24' con un colpo di testa vincente di Fanni su punizione dalla sinistra di Lopez. Il Lione, che otto giorni fa a campi invertiti aveva vinto 3-1 in Ligue 1, trova il pareggio al 64' con Tolisso su grande giocata di Fekir. L'1-1 resiste fino al 90' e si va ai supplementari: è una zampata di Doria al minuto 109, su traversone di Cabella dalla destra, a regalare la qualificazione al Marsiglia.



Passano il turno anche il Lille, che piega 1-0 il Nantes grazie a un rigore trasformato da Corchia all'80', e il Bordeaux che soffre ma riesce ad avere la meglio sul Dijon: Diony risponde a Malcom, Laborde al 92' firma il definitivo 2-1 per i girondini. Storica impresa dei dilettanti del Bergerac che battono 2-0 il Lens, terzo in Ligue 2. Servono i supplementari al Lorient per sbarazzarsi dello Chateauroux: finisce 3-2.