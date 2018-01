Coppa del Re: un brutto Real pareggia ma avanza ai quarti

10 gennaio 2018

Forte del 3-0 ottenuto nella gara di andata, il Real Madrid di Zidane si presenta al Bernabeu dando spazio a qualche seconda linea tra cui Ceballos e Asensio, con Mayoral terminale offensivo. La partita sembra a senso unico sin dalle prime battute ed è così che i merengues passano in vantaggio al minuto 11 con Lucas Vazquez, bravo a sfruttare al meglio un assist di Carvajal per battere con una zuccata vincente il portiere Mohamedi. Il Real, trovato il vantaggio, inizia a giochicchiare ed è così che il Numancia, forse con più nulla da perdere, prende coraggio e prima della pausa riesce a trovare il gol del pareggio al 45' in contropiede: ripartenza di Mateu che serve l'accorrente Guillermo (entrato poco prima per Marin) che batte Kiko Casilla. Nella ripresa il Real Madrid al 59' trova nuovamente il gol del vantaggio e lo fa ancora con Lucas Vazquez che esplode una conclusione imparabile, sfruttando al meglio un assist di Borja Mayoral. Il Numancia, però, continua a giocare con grande naturalezza ed ecco che al minuto 82 arriva la doppietta personale di Guillermo che pareggia i conti con un bel colpo di testa su assist di Saul Garcia. Nel finale gli ospiti restano anche in dieci per l'espulsione di Dani Calvo, ma al triplice fischio riescono comunque a ottenere un pareggio che conferma l'incerto stato di forma del Real Madrid.



LE ALTRE PARTITE: FUORI IL VILLARREAL

Nelle altre due sfide in programma e valevoli come ritorno degli ottavi di finale, ai quarti si qualifica l'Alaves che in casa batte 2-0 il Formentera (bissando il successo dell'andata ottenuto per 3-1). In rete per la squadra di Abelardo prima Demirovic (55') e poi Alfonso (91'). Eliminato, invece, il Villarreal di Bonera e Bacca, che dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di andata, fa 2-1 in casa con il Leganes, passato per primo in vantaggio con El Zhar (31'). Il Sottomarino giallo ribalta il risultato con le reti di Raba (48') e Cheryshev (89') ma non riesce a segnare nel finale il gol qualificazione.