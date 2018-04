Coppa del Re: super Messi, Alaves battuto 3-1

27 maggio 2017

Il Barcellona si consola con la Coppa del Re. La squadra di Luis Enrique dopo le delusioni della Liga e della Champions League porta a casa un trofeo, battuto in finale l'Alaves per 3-1. Neanche a dirlo gran parte del merito è di Messi, la Pulce prima sblocca il match con un sinistro a giro, poi serve l'assist per il gol di Paco Alcacer e infine fa partire l'azione che porta alla terza rete di Neymar. Di Theo Hernandez il momentaneo 1-1.

Luis Enrique si congeda dal Barcellona con un altro trofeo il nono in tre anni. Il Barcellona batte 3-1 l'Alaves e conquista la sua 29esima Coppa del Re, la terza consecutiva. All'ultima del Vicente Calderon di Madrid, che sarà ricostruito, è Leo Messi con le sue giocate a regalare al pubblico presente un grande spettacolo. Parte forte l'Alaves, che al 26' colpisce il palo con un gran sinistro di Ibai, ma dopo pochi minuti è un altro sinistro quello di Messi a lasciare il segno, rapido uno-due con Neymar e tiro a giro che beffa il portiere. L'Alaves non molla e al 33' direttamente su punizione Theo Hernandez, complice una parata non impeccabile di Ter Stegen. Al 45' è Neymar, su assist di Gomes a raddoppiare a porta vuota. Nel recupero del primo tempo arriva anche il gol Paco Alcacer su splendida giocata di Messi che si libera di tre avversari e serve l'assist al compagno. La ripresa cala decisamente di ritmo, il Barcellona amministra il risultato e l'Alaves non riesce più a reagire. Finisce 3-1, coppa di consolazione per il Barcellona.