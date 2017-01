Coppa del Re: rullo Barcellona, manita alla Real Sociedad

26 gennaio 2017

Il Barcellona è un carro armato e avanza con autorità alle semifinali di Coppa del Re . La squadra di Luis Enrique, forte dell'1-0 dell'andata a San Sebastian, asfalta 5-2 la Real Sociedad nel quarto di ritorno al Camp Nou: sugli scudi Denis Suarez che apre al 17' e chiude le marcature all'82', in mezzo i gol di Messi , Luis Suarez e Arda Turan ; per i baschi non bastano le marcature di Juanmi e Willian Jose.

Il Barcellona raggiunge Atletico Madrid, Celta Vigo e Siviglia in semifinale di Coppa del Re. Per i catalani di Luis Enrique è tutto facile al Camp Nou contro la Real Sociedad dopo aver vinto 1-0 all'andata a San Sebastian col gol di Neymar. I blaugrana passano al 18' con Denis Suarez che riceve l'assist dell'omonimo Luis e realizza col destro in diagonale. In avvio di ripresa arriva il 2-0 su calcio di rigore di Messi, al 29esimo centro stagionale in 27 gare, poi, un minuto dopo il momentaneo 2-1 dei baschi con Juanmi, ecco il tris di Luis Suarez al 63' che non sbaglia a tu per tu col portiere. Nel finale altri gol: la Real Sociedad fa 3-2 con Willian Jose, poi all'80' e all'82' il Barcellona dilaga con le marcature di Arda Turan, che insacca a porta vuota su assist di Aleix Vidal, e di Denis Suarez che realizza a porta vuota dopo aver scartato il portiere.