Coppa del re: pari Real, ma basta per volare agli ottavi

28 novembre 2017

Può sembrare una serata semplice per il Real Madrid al Bernabeu dopo la qualificazione ipotecata all'andata con un secco 2-0 contro il Fuenlabrada, squadra di Segunda Division. Zidane dà spazio alle seconde linee affidandosi a Franchu, Mayoral e Oscar nel tridente. Oscar prova a chiudere il discorso qualificazione con un destro che termina al lato della porta, poi arriva la doccia gelata per il Bernabeu: su azione di calcio d'angolo Milla sorprende Navas con un tiro da fuori e riapre i giochi al 25'. La squadra di Zidane non riesce a trovare gli spazi per far male, un possesso palla quasi ininterrotto porta all'arrembaggio già nei minuti finali del primo tempo: Ceballos e Kovacic trovano la respinta della difesa, Llorente spara alto da fuori area e Franchu si vede parare la conclusione da un reattivo Freixanet.



Nella ripresa il Real ingrana la marcia giusta: per il gol del pari è solo questione di tempo e arriva al minuto 62 con Gareth Bale, entrato in campo da pochi secondi, che serve Mayoral al limite dell'area piccola. Il colpo di testa non lascia scampo al numero uno ospite e chiude ogni residuo dubbio sul discorso qualificazione. Il Fuenlabrada però vuole crederci e ha una reazione d'orgoglio, il Real non ci sta e dopo pochi minuti colpisce ancora chiudendo definitivamente i giochi: ci prova prima Bale da fuori area, trovando la risposta di Freixanet, poi è Borja Mayoral a concretizzare la pressione offensiva con una conclusione dall'interno dell'area di rigore. Bale ci prova ancora, questa volta servito da Kovacic, ma trova la pronta respinta della retroguardia ospite. Al minuto 89 gli ospiti raggiungono il 2-2 con Portilla che trova l'angolino giusto concludendo al meglio un'azione di contropiede. Ma non basta. Il Real conquista gli ottavi.



Esulta anche il Celta Vigo, che si aggiudica anche il ritorno dopo il 2-1 dell'andata sull'Eibar. Per avere la meglio basta un gol al 90' di Iago Aspas che regala l'1-0 finale. Non riesce invece la rimonta al Malaga contro un Numacia che soffre ma riesce a conquistare il passaggio agli ottavi. Gonzales firma il vantaggio del Malaga al 18', Elguezabal il pari al minuto 53 che fa sorridere il Numacia dopo il 2-1 dell'andata. Il Levante rischia in casa contro il Girona: dopo il 2-0 maturato nel primo incontro i locali vanno sotto al 33' con un gol di Mojica su assist di Moreno, ma al 75' arriva il pari di Morales a chiudere il discorso qualificazione. Resiste anche nella gara di ritorno il Leganes: dopo il 2-1 conquistato sul campo del Valladolid si impone anche in casa con un gol di Tito al 34' che mette il punto esclamativo sulla qualificazione.