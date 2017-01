Coppa del Re: pari col Celta, il Real Madrid è fuori

25 gennaio 2017

Serata da dimenticare, la quarta nelle ultime cinque partite, per il Real Madrid che pareggia 2-2 col Celta Vigo ed esce ai quarti di finale di Coppa del Re . Dopo la clamorosa sconfitta per 2-1 al Bernabeu, i Blancos di Zidane avevano bisogno di un successo ma questo non è arrivato. In semifinale va anche l'Atletico Madrid che, dopo il 3-0 interno di settimana scorsa, si accontenta del 2-2 sul campo dell'Eibar.

Il Real Madrid si presenta al Molinon di Vigo con l'emergenza in difesa e la necessità di vincere col Celta per ribaltare il 2-1 patito all'andata al Bernabeu ma l'impresa non riesce e la squadra di Zidane, che ha vinto solo una delle ultime cinque partite, esce ai quarti di finale di Coppa del Re. Il match si sblocca al 45' e a passare sono i padroni di casa che sfruttano un goffo autogol di Danilo, con la spalla che gli sbatte addosso dopo la respinto di Kiko Casilla su tiro di Guidetti. Il Real però non molla e nella ripresa torna in corsa con la splendida punizione di Ronaldo che al 62' fa 1-1. Sembra la scossa giusta ma il Celta Vigo è determinato e all'85' trova il gol qualificazione con lo slovacco Wass che piazza il pallone con un destro dal limite. Inutile il gol di Lucas Vazquez al 90' per il definitivo 2-2.



L'Atletico Madrid vola invece in semifinale superando l'Eibar: dopo il 3-0 dell'andata al Calderon la squadra di Simeone gestisce bene il vantaggio nel ritorno e ne esce comunque con un pareggio per 2-2. La partita si accende nella ripresa e sono i Colchoneros a sbloccare il risultato al 48' con una bella incornata del difensore uruguaiano Gimenez. A cavallo delle mezz'ora l'Eibar ha una reazione e ribalta tutto coi gol di Enrich e Pedro Leon. L'Atletico non ci sta però a perdere e all'84' fa 2-2 con Juanfran che, lanciato da Gabi, scavalca il portiere con un preciso pallonetto.