Coppa del Re: il Siviglia non fa sconti all'Atletico e vola in semifinale

23 gennaio 2018

Dopo il convincente tris all'Espanyol in campionato il Siviglia di Montella si aggiudica anche i quarti di finale di Copa del Rey eliminando l'Atletico alla fine del doppio confronto. Scelte diverse per i due tecnici: l'ex Milan schiera Sarabia, Vazquez e Correa alle spalle di Muriel; Simeone si affida a Correa, Griezmann e Gameiro per provare a ribaltare il risultato dell'andata, ma lascia in panchina Carrasco, Partey e Torres. L'avvio è subito indicativo per capire quale serata attenda i Colchoneros: passano solo 25 secondi ed Escudero di piatto destro conclude al volo su un cross di Sarabia mettendo in discesa la partita per la squadra di Montella. Il gol lampo del Siviglia però non taglia le gambe agli ospiti che macchinosamente provano a produrre gioco. La partita non accelera e le conclusioni faticano ad arrivare. In un momento in cui il Siviglia sembra in grado di controllare le sortite offensive avversarie arriva il pari improvviso con Griezmann che, al 13', si inventa la giocata che riporta l'equilibrio quasi dal nulla: il francese addomestica col sinistro in corsa un pallone non semplice, bolide improvviso di destro dai trenta metri a scavalcare Rico che non può nulla. Al quarto d'ora la squadra di Simeone sembra poter riaprire i giochi, ma la montagna da scalare è ancora altissima dopo la sconfitta dell'andata.



A inizio ripresa arriva la doccia gelata per l'Atletico: Niguez atterra Correa in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Banega non sbaglia. La luce sembra spegnersi per la squadra di Simeone che continua ad attaccare senza però riuscire ad affondare il colpo. Nel momento di massima pressione ospite il Siviglia trova anche il tris con un contropiede che Sarabia conclude nel migliore dei modi: il mancino viene leggermente sporcato e termina nell'angolino opposto per il gol che manda in archivio il discorso qualificazione. Con un 5-2 su Simeone nel doppio confronto il Siviglia di Montella mette le ali e vola in semifinale