Coppa del Re, il Real Madrid fa festa all'89' con Asensio

18 gennaio 2018

Con Bale, Benzema e Ronaldo non convocati e con buona parte dei big relegati in panchina, il Real approccia la gara con una convinzione minima, figlia anche dei risultati deludenti in Liga. Il Leganes, invece, forte dello slancio dato dal Municipal de Butarque, prova a fare il suo nel modo più semplice: giocando il più possibile e senza buttare mai via il pallone. La tegola Vallejo dopo 15' costringe Zidane a sprecare un cambio e a inserire Nacho a freddo, e i Blancos - nonostante una parte centrale del primo tempo più "cattiva" - non riescono a trovare il pertugio giusto. Anzi, sprecano anche in malo modo con Kovacic, che al 35' ruba con furbizia una palla al limite e conclude un metro fuori alla sinistra di Champagne. Prima del duplice fischio, nuovo tentativo con Asensio: passaggio a tagliare l'area, nessuno ci crede.



La prima occasione della ripresa è del Leganes, che entra in campo con uno spirito ancor più battagliero. Al 59' Naranjo entra in area e calcia forte verso la porta, Casilla reagisce d'istinto e respinge fuori dall'area. L'atteggiamento del Real sorprende solo in parte, senza i soliti punti di riferimento in attacco i Blancos faticano a essere pericolosi e l'ingresso di Modric serve in qualche modo a riprendere confidenza con la “normalità”. La squadra di Garitano rischia nuovamente di passare al 66': sugli sviluppi di una punizione Llorente devia verso la sua porta, la palla scalfisce la traversa. I locali, poi, legittimano il dominio con un altro tiro (75'), quello di Beauvue, che trova Casilla pronto per respingere. Negli ultimi 10' le due squadre si allungano, e quando tutto lascia presagire al pareggio a reti bianche ecco che Asensio trova il colpo decisivo (89') girando in rete un bell'assist di Hernandez. Non c'è più tempo, e per il Leganes si materializza la beffa. Mercoledì alle 21.30 al Bernabeu la possibilità di ribaltare il risultato.