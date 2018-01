Coppa del Re: Barcellona in semifinale, Suarez e Messi regolano l’Espanyol

25 gennaio 2018

È subito il Barcellona a spingere sull’acceleratore per provare a ribaltare il risultato dell’andata: Messi apre per Jordi Alba, ma il cross in area dello spagnolo è chiuso in angolo (3’). La partita si sblocca al 9’, quando Suarez raccoglie di testa l’assist dalla destra di Vidal e spedisce il pallone alle spalle di Pau Lopez. Risponde subito l’Espanyol con il tiro di Moreno, deviato da Cilessen (10’). È ancora la squadra di Sanchez Flores a rendersi pericolosa al 24’: cross basso dalla destra di Sanchez e tiro largo dal centro dell’area di Granero. Il Barça raddoppia un minuto più tardi con Messi, che recupera palla sul vertice dell’area, si accentra e lascia partire un sinistro che viene deviato in rete da Naldo. Suarez sciupa incredibilmente il 3-0 mancando la sfera al centro dell’area su assist di Sergi Roberto (28’). L’ultima occasione del primo tempo è targata Messi, che proprio al 45’ raccoglie al volo di destro l’assist di Busquets, ma non riesce a centrare lo specchio della porta.



La prima occasione della ripresa è per l’Espanyol: Baptistao al 51’ conclude debolmente tra le braccia di Cilessen. Decisamente più pericoloso Messi al 55’: l’argentino si accentra con il sinistro e batte sul primo palo, Cilessen devia in angolo. Nel Barcellona c’è spazio anche per l’esordio di Coutinho: il giocatore brasiliano entra al 68’ per sostituire Iniesta e si guadagna subito un calcio di punizione pericoloso dal vertice sinistro dell’area. Sul pallone va Messi, ma la sua conclusione termina alta (71’). Doppia chance per il Barcellona al 75’: Coutinho serve a centro area Suarez, che spara su Lopez. La sfera arriva sui piedi di Rakitic, ma l’estremo difensore dell’Espanyol si supera e devia anche questa seconda conclusione. A 3’ dalla fine, palo di Messi di testa su cross di Rakitic. Finisce così: il Barça raggiunge Siviglia, Leganés e Valencia in semifinale.