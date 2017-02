Coppa del Re: Barcellona in finale, l'Atletico lotta ma si arrende

7 febbraio 2017

Una battaglia con due gol, un rigore sbagliato e tre espulsi: finisce 1-1 al Camp Nou la semifinale di ritorno di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid e, grazie al successo per 2-1 dell'andata, sono i blaugrana ad andare in finale dove affronteranno una tra Alaves e Celta Vigo. In vantaggio con Suarez (poi espulso), il Barça viene raggiunto da Gameiro che sbaglia anche un penalty. Gara tesissima: cacciati anche Sergi Roberto e Carrasco.

Battaglia al Camp Nou tra Barcellona e Atletico Madrid: la spuntano i blaugrana che volano in finale di Coppa del Re e avranno così la possibilità di conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva dopo avere trionfato nel 2015 contro l'Athletic Bilbao e lo scorso anno contro il Siviglia. Si parte dal 2-1 dell'andata per i catalani e ad accendere la sfida al 43' è Messi: progressione irresistibile in mezzo a te avversari e sinistro secco, Moya respinge sui piedi di Suarez che non può sbagliare. Il Barcellona si complica la vita da solo a inizio ripresa: Sergi Roberto, già ammonito e in procinto di essere sostituito, entra in maniera scomposta su Filipe Luis e viene espulso. La parità numerica, però, viene ristabilita pochi minuti più tardi. Stavolta a commettere un'ingenuità colossale è Yannick Carrasco: fallaccio su Arda Turan e secondo cartellino giallo anche per lui. Finale rovente: al 79' Gameiro si guadagna un rigore (fallo di Piqué) ma lo sbaglia, quattro minuti più tardi si fa perdonare segnando comodamente l'1-1 con un tocco a porta vuota su assist di Griezmann. Adesso l'Atletico ci crede, ma il Barcellona resiste e conserva il pari che vale oro. Prima del triplice fischio finale dell'arbitro Manzano arriva la terza espulsione: la rimedia Suarez, punito per una gomitata al volto di Koke.