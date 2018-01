Coppa del Re: Barcellona bloccato, tris del Real Madrid I blaugrana pareggiano col Celta Vigo, la squadra di Zidane vince in casa del Numancia

4 gennaio 2018

Nell'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re, il Barcellona viene bloccato 1-1 sul campo del Celta Vigo: blaugrana avanti con José Arnaiz (15') e ripresi da Sisto (31'). Il Real Madrid passa 3-0 in casa del Numancia, squadra di Seconda Divisione, grazie ai rigori trasformati da Bale (35') e Isco (89') e al guizzo di Mayoral (91'). Leganes-Villarreal finisce 1-0, vittoria del Levante 2-1 in casa dell'Espanyol.

CELTA VIGO-BARCELLONA 1-1 Il Barcellona passa in vantaggio con una splendida azione in ripartenza, André Gomes vola via sulla corsia mancina e mette al centro un assist al bacio per l'accorrente José Arnaiz che (15') all'altezza del dischetto del rigore chiude l'uncino col sinistro e gonfia la rete. Il Celta Vigo reagisce però subito e trova il pareggio poco dopo la mezz'ora: Aspas centra la traversa, la palla arriva a Pione Sisto che dalla destra si accentra e fa partire un destro potente che si spegne all'incrocio dei pali più lontano (31'). Nella ripresa i blaugrana sfiorano il gol con Busquets e Denis Suarez, ma anche il Celta Vigo si fa più volte pericoloso soprattutto con Emre Mor e Iago Aspas. Al triplice fischio finisce 1-1, la qualificazione ai quarti si deciderà nella sfida di ritorno in programma al Camp Nou giovedì prossimo alle 21.30.

NUMANCIA-REAL MADRID 0-3 Zinedine Zidane rivoluziona il Real Madrid piazzando Bale, Asensio e Vazquez alle spalle dell'unica punta Mayoral in casa del Numancia, squadra di Seconda Divisione. La prima grande occasione per il Real arriva al 29' ma Mayoral, solo davanti alla porta dei locali, chiude troppo il piatto e manda fuori. Poco dopo è il Numancia a reclamare per un calcio di rigore non concesso dall'arbitro che poco dopo ne dà uno al Real per atterramento di Lucas Vazquez causato da Gutierrez. Dal dischetto Bale apre il piatto sinistro (35') e spiazza Munir, portiere che nella ripresa nega a Carvajal la gioia del gol. Il Numancia resta in dieciuomini al 60' per l'spulsione di Fernandez e Zidane poco dopo tira fuori Bale per inserire Kovacic. Al 75' clamorosa occasione per il Numancia che sfiora il pareggio con Perez: conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa. Nel finale altro rigore per il Real, stavolta dal dischetto va Isco (89') per il raddoppio. Al primo minuto di recupero arriva anche il colpo di testa di Mayoral a chiudere il tris e vale l'ipoteca sui quarti di finale per la squadra di Zidane. Il ritorno al Santiago Bernabue mercoledì prossimo alle ore 21,30.

LEGANES-VILLARREAL 1-0 L'ex milanista Carlos Bacca parte in panchina nel Villarreal che si presenta in casa del Leganes con un attacco formato da Unal e Raba con Castillejo in appoggio. Padroni di casa con Amrabat unica punta ed è proprio l'attaccante marocchino a sbloccare il match nella ripresa (49'). Il Villarreal manda in campo anche Bacca nella ripresa ma il risultato non cambia, mercoledì prossimo alle ore 19,30 la gara di ritorno in casa del sottomarino giallo.

ESPANYOL-LEVANTE 1-2 L'Espanyol parte forte e trova subito il gol del vantaggio con Moreno (28'), ben servito da Piatti per battere inesorabilmente il portiere Fernandez. Il Levante non demorde e prima della pausa trova la rete del pareggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Josè Luis Morales (38'). La squadra ospite allenata da Muniz nella ripresa trova addirittura il ribaltone grazie a Ivi (74') entrato soltanto 10 minuti prima. Espanyol chiamato dunque all'impresa nella gara di ritorno in programma giovedì prossimo, alle 19,30 in casa del Levante.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X