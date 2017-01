Coppa del Re: Athletic Bilbao ribaltato, passa il Barcellona

11 gennaio 2017

Al Camp Nou Luis Enrique schiera il secondo portiere Cillessen ma non risparmia i big come Pique, Busquets, Iniesta, Neymar, Suarez e Messi nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Coppa del Re con l'Athletic Bilbao: dopo la sconfitta per 2-1 all'andata, il Barcellona non può fare calcoli. E infatti al 35' i blaugrana sono già avanti con Suarez che si coordina in area e insacca con un perfetto destro al volo in diagonale su assist di Neymar. Per il 'Pistolero' è il gol numero 100 con la maglia del Barcellona in 120 partite, Messi quota 100 l'aveva raggiunta in 180 presenze.



La ripresa si apre in maniera scoppiettante: al 48' il Barça raddoppia con Neymar su calcio di rigore ma subito dopo, al 51', l'Athletic Bilbao rimette il discorso in parità col gol del 2-1 di Saborit di testa su traversone da destra di Elustondo. A scacciare i fantasmi per il Barcellona ci pensa Lionel Messi che completa la festa della 'MSN' (sono 302 i gol del tridente da quando è stato composto) e firma il gol qualificazione, quello del 3-1: al 78' la 'Pulce', su punizione, scavalca la barriera col suo sinistro, palo interno e gol, col portiere immobile.



VILLARREAL FUORI: SORIANO GOL, SANSONE ESPULSO

Non riesce invece la rimonta al Villarreal che si inchina alla Real Sociedad: battuti 3-1 all'andata a San Sebastian, i 'gialli' vanno subito sotto al 15' per la rete di Oyarzabal; prima dell'intervallo pareggia Soriano che insacca dopo che la punizione di Sansone aveva colpito il palo ma nella ripresa il Villarreal non trova altre reti e all'89' lo stesso Sansone viene espulso per un'entrataccia di pura frustrazione ai danni di Canales. Prosegue invece il sogno dell'Alcorcon, club 17esimo in Seguenda Division: Cordoba fatto fuori e pass per i quarti di finale.