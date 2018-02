Coppa del Re: al Barcellona basta Suarez, steso il Valencia

1 febbraio 2018

Il Barcellona parte subito con il piede sull’acceleratore: al 2’, azione personale di Messi, che dal limite dell’area conclude alto. Il primo spunto del Valencia arriva al 12’ con Vietto, che supera Umtiti sulla fascia, ma si fa deviare il cross da Piqué a centro area. Il Barça fa la partita, ma non riesce a pungere dalle parti di Domenech: al 21’, azione insistita di Messi e Jordi Alba, con l’argentino che penetra in area, non riuscendo però a concludere in maniera pericolosa. Arriva al 38’ la migliore chance del primo tempo del Barcellona: Iniesta conclude al volo da posizione defilata, il pallone attraversa tutta l’area, ma Suarez non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 46’, un tiro largo dell’ex di turno Montoya fa calare il sipario sul primo tempo. La ripresa si apre sulla falsa riga della prima frazione di gara: al 48’, Messi conclude dal lato sinistro dell’area, trovando solo l’esterno della rete. Risponde capitan Parejo dalla distanza (52’), ma il suo rasoterra angolato viene bloccato da Cillessen. Punizione dai venti metri di Messi (63’): il tiro è centrale, respinge con i pugni Domenech. Al 67’, il Barcellona sblocca il match: Messi protegge palla sul lato sinistro dell’area e, dal fondo, crossa al centro per Suarez, l’uruguaiano è ben appostato sul secondo palo e devia in rete di testa. Coquelin tenta l’eurogol colpendo al volo di destro dalla lunghissima distanza, ma la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa (72’). Al 79’, ci prova anche Paco Alcacer, ma il suo tiro al volo dal limite è respinto da Domenech. È sempre Messi a portare i pericoli maggiori alla porta ospite: conclusione dal limite e palla di poco a lato (86’). Nel finale, il Valencia tenta il tutto per tutto: cross di Maksimovic per Mina, ma il suo colpo di testa non crea pericoli a Cillessen (93’). Il Barça vince e guarda con maggiore ottimismo alla gara di ritorno di giovedì prossimo.