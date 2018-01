Coppa del Re – Atletico, tris per i quarti: Lleida eliminato

9 gennaio 2018

ATLETICO MADRID-LLEIDA 3-0 (AND. 4-0)

Ancora con Diego Costa titolare, ancora con un undici tutt'altro che di seconda mano, l'Atletico tiene a bada un Lleida propositivo in avvio di partita. Costretti a una gara votata all'attacco, infatti, gli ospiti (Seconda Divisione B) partono di gran carattere: dopo 15', però, Torres e compagni prendono bene le misure e, anzi, rischiano di andare almeno due volte in vantaggio con Lucas Hernandez (al 16', deviato) e Diego Costa, che 10' dopo si fa ipnotizzare davanti al portiere. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, anche se l'impressione è che i padroni di casa possano sbloccare il risultato da un momento all'altro. Solo 13' dopo l'inizio della ripresa ci pensa Carrasco a indirizzare la gara: destro secco all'interno dell'area su assist di Diego Costa, che una manciata di minuti dopo lascia il posto a Gameiro.



Lo stesso Gameiro al 71' sfiora il raddoppio: beccato in area con un passaggio filtrante, il naturalizzato francese calcia rasoterra con Rivas che compie un vero e proprio miracolo. È solo un antipasto, perché dopo 3' l'ex Siviglia spinge in rete un pallone facile servitogli da Correa (2-0), perfetto a imbeccarlo a conclusione di una grande serpentina. Il Lleiva scompare e l'Atletico ne approfitta: il tris che chiude l'incontro arriva all'80' e porta la firma di Vitolo: destro potente dopo la bella apertura di Torres. Negli ultimi 10' i Colchoneros alzano il piede dall'acceleratore: poco prima del triplice fischio, infatti, si prendono il lusso di subire un palo clamoroso a opera di Muñoz Garcia, che con un tiro da fuori manca per un pelo il gol della bandiera.