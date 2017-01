Coppa d'Africa: Salah porta l'Egitto ai quarti

25 gennaio 2017

La Roma dovrà aspettare ancora un po' prima di riabbracciare Mohamed Salah. Il forte esterno è infatti il protagonista della vittoria per 1-0 dell'Egitto sul Ghana che vale l'approdo ai quarti di finale col primo posto nel gruppo D per i Faraoni che ora avranno un derby del Nord Africa contro il Marocco dello juventino Benatia. Pur contro un Ghana già qualificato alla seconda fase, l'Egitto non può sottovalutare l'impegno e parte forte: all'8' è già in vantaggio con un gran sinistro su calcio di punizione di Salah che spedisce la palla nell'angolo alto. Prima dell'intervallo i Faraoni sfiorano il raddoppio con Mohsen mentre nella ripresa la gara si spegne e solo nel finale il Ghana va vicino al pari con Jordan Ayew. Nei quarti il Ghana se la vedrà con la Repubblica Democratica del Congo.



Coppa d'Africa finita invece per Uganda, già fuori, e Mali che pareggiano 1-1. Gara con poche emozioni dove l'Uganda trova il primo gol nel torneo con Miya al 70'; la gioia dura poco perchè al 73' il Mali impatta subito con una conclusione da fuori di Bissouma.