Coppa d'Africa: Egitto e Ghana volano in semifinale

29 gennaio 2017

L'Egitto, indicato tra le favorite per la vittoria finale dai pronostici della vigilia, deve sudare non poco per avere la meglio sul Marocco. Anzi, è la squadra di Renard a procurarsi le occasioni migliori, su tutte una clamorosa traversa colpita al 55' da Boussoufa con un siluro da trenta metri. La squadra allenata da Hector Cuper, però, è cinica e trova il gol qualificazione quasi allo scadere: all'88', sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, si scatena una mischia davanti a Munir, la palla carambola sui piedi di Kahraba che con una bella girata di destro insacca da due passi e porta i Faraoni in semifinale. Il Marocco esce a testa alta e tra i rimpianti, l'Egitto va avanti e si prepara ad affrontare il Burkina Faso.



Vola in semifinale anche il Ghana che a Oyem batte 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. A sbloccare il risultato al 63' è Jordan Ayew che, servito sulla trequarti da Wakaso, lascia partire un gran destro dal limite dell'area che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Passano quattro minuti e i congolesi pareggiano con Mpoku: l'attaccante di proprietà del Chievo, attualmente in prestito al Panathinaikos, fulmina Razak con un siluro di sinistro dai 25 metri nell'angolino. Ma non è ancora finita: Atsu sfonda in area dalla destra e viene spinto da Lomalisa quel tanto che basta per indurre l'arbitro Bernard Camille a concedere il rigore al Ghana. André Ayew non sbaglia e al 78' segna il gol che vale il passaggio del turno: giovedì gli uomini di Avram Grant se la vedranno con il Camerun.