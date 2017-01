Coppa d'Africa 2017: Marocco e Congo ai quarti, Costa d'Avorio eliminata Gli uomini di Renard (secondi) battono 1-0 gli Elefanti mentre i Leopardi chiudono primi stendendo 3-1 il Togo di Adebayor

24 gennaio 2017

Dopo la clamorosa eliminazione del Gabon padrone di casa, la Coppa d’Africa perde un’altra protagonista annunciata, la Costa d'Avorio campione in carica. Nella terza giornata del Girone C gli Elefanti perdono infatti 1-0 col Marocco in virtù della rete di Alioui e chiudono penultimi. La squadra di Hervé Renard si piazza seconda alle spalle della Repubblica Democratica del Congo che batte 3-1 il Togo grazie ai gol di Kabanaga, Mubele e M'Poku.

MAROCCO-COSTA D'AVORIO 1-0 Marocco-Costa d'Avorio è anche la sfida tra lo juventino Benatia e l'atalantino Kessié. La prima grande occasione del match è degli uomini di Hervé Renard con Fajr che, al 25', colpisce in pieno la traversa con una punizione quasi perfetta dal limite dell'area. Gli ivoriani rispondono al 37' con un sinistro di Zaha, parato da El Kajoui. Nella ripresa il Marocco passa in vantaggio al 64' con un eurogol di Alioui, bravo a superare Gbohouo con un destro a giro da fuori area che si spegne sotto l'incrocio. La Costa d'Avorio si sbilancia e i ragazzi di Renard sfiorano il raddoppio all'80' con Mendyl che spedisce a lato da ottima posizione. Si chiude così l'avventura ingloriosa degli Elefanti campioni in carica alla Coppa d'Africa 2017, il Marocco passa ai quarti in seconda posizione.

TOGO- REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1-3 Il Togo si affida in attacco alla sua stella Emmanuel Adebayor, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Crystal Palace, la Repubblica Democratica del Congo risponde con Bolingi unica punta. Alla prima occasione gli uomini di Ibenge passano in vantaggio grazie al solito Kabananga che, imbeccato da un lancio rasoterra di Mbemba, segna la sua terza rete in questa Coppa d'Africa con un sinistro angolato. L'esterno del Congo colpisce anche un palo al 45' con un colpo di testa su azione d'angolo. A inizio ripresa il Togo capitola: su lancio lungo di Tisserand, la difesa togolese dorme e ad approfittarne è Mubele che supera in pallonetto Mensah, subentrato nel primo tempo all'infortunato portiere Tchagouni. Il Togo accorcia le distanze al 70' con un destro preciso di Laba, ma subisce il tris definitivo all'80' con una punizione imparabile calciata dall'ex di Cagliari e Chievo M'Poku, con la sfera che tocca la traversa e si spegne oltre la linea di porta. Nel finale Adebayor va a caccia del gol che può riaprire il match, ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta miracolosamente da Matampi. Il Togo esce di scena comunque a testa alta, la Repubblica Democratica del Congo firma l'impresa di qualificarsi ai quarti da prima del girone.

