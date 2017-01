Coppa d'Africa 2017: Ghana ai quarti, l'Egitto fa festa

21 gennaio 2017

Primo tempo dominato dal Ghana che, all'8' sfiora il gol con una spizzata di testa di Ayew di poco a lato. Lo stesso attaccante del West Ham si divora la rete al 17' calciando fuori da pochi passi. Al minuto 21 Le Stelle Nere passano in vantaggio con un colpo di testa vincente di Asamoah Gyan su cross di Jordan Ayew. Il portiere del Mali si supera al 31' quando respinge a fatica un tiro dello stesso Ayew. Nella ripresa il Mali sale in cattedra e confeziona al 50' una grande palla gol con Marega che non riesce a indirizzare di testa il traversone di Sako. La gran botta di Traoré al 69' termina di pochissimo alta sopra la traversa. Nel finale il protagonista diventa il portiere del Ghana Razak che savlva prima su Coulibaly e poi su Sako. Gli uomini di Grant portano a casa 3 punti che valgono l'accesso ai quarti.



Hector Cuper si affida a Mohsen come unica punta con Sobhi, Trezeguet e Salah alle sue spalle. La prima palla gol dell'incontro è proprio del giocatore della Roma che al 24' non riesce a concludere a rete con un colpo sotto dopo una splendida serpentina. Al 45' Salah si vede anticipare di un soffio dall'ottima uscita di Onyangu. Nella ripresa è sempre l'Egitto a fare la partita. Al 62' la conclusione di El-Said termina di un nulla sopra la traversa. Trezeguet impegna poi il portiere ugandese con una conclusione rasoterra. All'89' Salah controlla una sfera in area, scarica per El-Said che lascia partire un destro potente che si infila in rete. E' il gol vittoria per l'Egitto che sale così a 4 punti. Ai Faraoni basterà un pareggio contro il Ghana nell'ultimo turno per accedere ai quarti. L'Uganda esce invece di scena dalla Coppa d'Africa.