Coppa d'Africa 2017: Gabon eliminato, Camerun e Burkina Faso ai quarti

22 gennaio 2017

Il Gabon esce di scena anticipatamente dalla Coppa d'Africa giocata in casa pareggiando 0-0 contro il Camerun nella terza giornata del Girone A. La squadra di Camacho colpisce anche un palo nel finale ma è costretta comunque ad abbandonare la manifestazione. I Leoni Indomabili chiudono al secondo posto alle spalle della rivelazione Burkina Faso che si impone con un netto 2-0 sulla Guinea Bissau con autorete di Rudinilson e gol di Bertrand Traoré .

CAMERUN-GABON 0-0

A Libreville i padroni di casa hanno bisogno di un successo per accedere ai quarti e dopo 4' Aubameyang si divora il vantaggio calciando a lato il tiro cross di Bouanga. Il Camerun ci prova al 15' con un colpo di testa di Teikeu a lato di un soffio. Il Camerun parte col piede schiacciato sull'acceleratore nella ripresa: al 50' Oyongo sfiora il palo col sinistro. Subito dopo la conclusione di Ndip dà l'illusione del gol e al 56' Ovono anticipa all'ultimo un cross indirizzato ad Aubameyang. Il Gabon si sveglia al 62' quando Ondoa si supera sulla punizione a giro di Evouna. I padroni di casa in pieno recupero vanno ad un passo dal gol qualificazione con Bouanga che colpisce in pieno il palo, la sfera arriva a Ndong che calcia a botta sicura ma trova sulla sua strada uno strepitoso Ondoa. Il Camerun può tirare un sospiro di sollievo e ai quarti affronterà il Senegal, il Gabon esce clamorosamente di scena.